ABD ve İngiltere büyükelçilikleri arasında çay krizi

ABD’li Kimya Profesörü Michelle Francl, Demlenmiş: Çayın Kimyası adlı kitabının tanıtımı için yaptığı basın açıklamalarında ‘mükemmel demleme’ için çaya tuz atılması yönündeki açıklaması çay tüketimiyle ünlü İngiltere’de en çok tartışılan konular arasında yer aldı.

Francl’ın açıklaması, “Bir ABD’li profesörün çayın nasıl yapılacağına yönelik İngilizlere ders vermesi” niteliğinde yorumlara sebep oldu ve nihayetinde ABD’nin Londra Büyükelçiliği konuyla ilgili esprili bir basın açıklaması yaptı.

"ABD'nin resmi politikası değildir"

İngiltere’den yükselen tepkiye karşı Londra’daki ABD Büyükelçiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “İngiltere’nin güzel halkının yüreği ferah olsun; çaya tuz atmak gibi akla hayale sığmayacak bir düşünce resmi ABD politikası değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır” denildi.

Büyükelçilik esprili diplomatik mesajını, “ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde yapmaya devam edecek. Mikrodalgada ısıtarak” ifadesiyle bitirdi.

ABD'nin Londra Büyükelçiliğinden gelen çay açıklamasına, İngiltere Kabinesinden yanıt geldi.

İngiltere, her ne kadar bu tartışmaya esprili bir dille yaklaşmış olsa da, çayın mikrodalgada ısıtılamayacağını yeniden belirtmeyi de ihmal etmedi:

"İlişkimizi takdir ediyoruz. Ancak size bu konuda katılmıyoruz. Çay sadece kettle kullanılarak yapılabilir."

In response, to the statement put out by the US Embassy in the UK:



We appreciate our Special Relationship, however, we must disagree wholeheartedly...



Tea can only be made using a kettle. https://t.co/Jt5xWKYRkT