ABD ve İngiltere büyükelçilikleri arasında çay krizi

ABD’li Kimya Profesörü Michelle Francl, Demlenmiş: Çayın Kimyası adlı kitabının tanıtımı için yaptığı basın açıklamalarında ‘mükemmel demleme’ için çaya tuz atılması yönündeki açıklaması çay tüketimiyle ünlü İngiltere’de en çok tartışılan konular arasında yer aldı.

Francl’ın açıklaması, “Bir ABD’li profesörün çayın nasıl yapılacağına yönelik İngilizlere ders vermesi” niteliğinde yorumlara sebep oldu ve nihayetinde ABD’nin Londra Büyükelçiliği konuyla ilgili esprili bir basın açıklaması yaptı.

"ABD'nin resmi politikası değildir"

İngiltere’den yükselen tepkiye karşı Londra’daki ABD Büyükelçiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “İngiltere’nin güzel halkının yüreği ferah olsun; çaya tuz atmak gibi akla hayale sığmayacak bir düşünce resmi ABD politikası değildir. Hiçbir zaman da olmayacaktır” denildi.

Büyükelçilik esprili diplomatik mesajını, “ABD Büyükelçiliği çayı doğru şekilde yapmaya devam edecek. Mikrodalgada ısıtarak” ifadesiyle bitirdi.

An important statement on the latest tea controversy. ???????????????? pic.twitter.com/HZFfSCl9sD — U.S. Embassy London (@USAinUK) January 24, 2024

ABD'nin Londra Büyükelçiliğinden gelen çay açıklamasına, İngiltere Kabinesinden yanıt geldi.

İngiltere, her ne kadar bu tartışmaya esprili bir dille yaklaşmış olsa da, çayın mikrodalgada ısıtılamayacağını yeniden belirtmeyi de ihmal etmedi:

"İlişkimizi takdir ediyoruz. Ancak size bu konuda katılmıyoruz. Çay sadece kettle kullanılarak yapılabilir."

In response, to the statement put out by the US Embassy in the UK:



We appreciate our Special Relationship, however, we must disagree wholeheartedly...



Tea can only be made using a kettle. https://t.co/Jt5xWKYRkT — Cabinet Office (@cabinetofficeuk) January 24, 2024

ABD’li Kimya Profesörü Michelle Francl, amacının diplomatik kriz yaratmak olmadığını söyleyerek kendini savunuyor.

Haberin yayılması sonrası elektronik posta yağmuruna tutulduğunu söyleyen Francl, “Bu kadar çok insanın çaylarındaki tuzu konuşacaklarını düşünmemiştim” diyor.

Çaya tuz atılarak demlenmesinin Çin’de 8. Yüzyıldaki el yazmalarında olduğu ifade edildi. Francl, çay demlenirken konulacak çok az miktarda tuzun, çaya acı tat veren bir maddeyi engellediğini belirtti.

Türkiye çay tüketiminde birinci sırada

En çok çay tüketilen ülkelerin sıralaması, yıldan yıla farklılık gösterirken Almanya merkezli istatistik platformu Statista, 2016 yılındaki araştırmasında Türkiye'nin kişi başı çay tüketiminde birinci sırada yer aldığını açıklamıştı. İrlanda ikinci sırada ve İngiltere çay tüketiminde üçüncü sırada yer almaktadır.