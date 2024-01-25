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Dünya
AA 25.01.2024 23:05

AKPM'den Ukraynalı kayıp çocukların bulunması için uluslararası işbirliği çağrısı

Merkezi Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Ukrayna-Rusya savaşı sırasında kaybolan Ukraynalı çocukların bulunması için uluslararası işbirliği talep eden önergeyi onayladı.

AKPM'den Ukraynalı kayıp çocukların bulunması için uluslararası işbirliği çağrısı

AKPM Genel Kurul oturumunda, Ukrayna-Rusya savaşı sırasında zorla yerinden edilen, Rusya tarafından işgal edilen bölgelere ya da Rusya'ya veya Belarus'a nakledilen Ukraynalı kayıp çocukların akıbetiyle acil olarak ilgilenmesi çağrısı yapan önerge kabul edildi.

Önergede, Ukrayna'daki tüm çocukların, uluslararası sözleşmelerce güvence altına alınan hak ve özgürlüklerden yararlanma hakkına sahip olduğu ifade edildi.

Ayrıca önergede, uluslararası topluma, kayıp Ukraynalı çocukları bulmak ve evlerine geri getirmek için Ukrayna ile işbirliği yapma çağrısı yer aldı.

Önergede, Ukrayna hükümetinin verilerine dayandırılarak, 19 bin 546 Ukraynalı kayıp çocuğun sadece 388'inin evine geri döndüğü belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, video konferans aracılığıyla katıldığı Genel Kurul oturumunda, Rusya'nın söz konusu çocukların isimlerini ve nerede olduklarına dair bilgileri vermeye mecbur bırakılması beklentisini dile getirdi.

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