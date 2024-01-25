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Dünya
İHA 25.01.2024 22:41

Fransa’da çiftçiler otoyola döktükleri ithal meyveleri ateşe verdi

Fransa’nın Nimes kentindeki A9 otoyolunu kapatan çiftçiler ithal meyveleri yola saçarak ateşe verdi.

Fransa’da çiftçiler otoyola döktükleri ithal meyveleri ateşe verdi
[Fotoğraf: Reuters]

Fransa’da çiftçi protestoları büyümeye devam ediyor.

Hükümetin tarım politikalarına ve çevre düzenlemelerine tepki gösteren çiftçiler ülkenin güneyindeki Nimes kentinden geçen A9 otoyolunu trafiğe kapattı.

Hükümete seslerini duyurmaya çalışan çiftçiler kolilerle getirdikleri ithal meyveleri otoyola saçıp ateşe verdi. Bazıları ise kestikleri ağaç dallarını yola attı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Ülke genelinde gösterilerini sürdüren çiftçiler, ayrıca kuzeydeki Lille yakınlarında A1 otoyolu ile doğudaki Strasbourg kenti yakınlarında M35 otoyolunu da traktörlerle ablukaya aldı.

Fransa'nın en büyük çiftçi sendikası FNSEA, gösterilerin talepleri karşılık bulana kadar devam edeceğini duyurdu.

Su maliyeti 47 milyon euro

Tarım sübvansiyonları kaldırıldığı için mazotun fiyatının artacağını, su tüketimi için yılda fazladan 47 milyon euro ücretle karşı karşıya kalacaklarını belirten çiftçiler, karmaşık düzenlemelerin durumu zorlaştırdığını ifade ediyor.

Çiftçiler ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Yeşil Anlaşması'nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına ve Brezilya ile Arjantin'den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak yeni bir AB anlaşmasına da karşı çıkıyor.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Hayvan refahıyla ilgili katı kurallara bağlı olmadıkları için söz konusu ülkelerle rekabet etmenin son derece zor olduğunu belirten çiftçiler, çelişkili politikalardan vazgeçilmesini istiyor.

Çiftçiler, üretim maliyetlerindeki artış karşısında çevre düzenlemeleri ve haksız rekabet arasında sıkışıp kaldıklarını söylüyor.

Çiftçilere göre çelişkili politikalar sonucu tarım endüstrisi hem gıda üretimini artırmaya hem de tarımın çevre üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor.

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