ABD: Irak ile görüşmelerde ABD askerinin çekilmesi konusu yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), konuyla ilgili üst düzey Pentagon, Dışişleri ve Ordu yetkililerin katıldığı kapalı bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda üst düzey Pentagon yetkilisi, HMC’nin ağustos 2023’te iki ülke arasında gerçekleştirilen güvenlik işbirliği toplantısının bir süreci olduğunu vurgulayarak, "Açıkça söyleyeyim, HMC toplantısı ABD kuvvetlerinin Irak'tan çekilmesi konusunda bir müzakere içermiyor" diye konuştu.

ABD ve koalisyon ortaklarının, DEAŞ’la mücadele için Irak hükümetinin daveti üzerine Irak’ta bulunduğunu hatırlatan Pentagon yetkilisi, "Iraklı ortaklarımız, gelecekteki ABD askeri varlığını şekillendirmek ve DEAŞ’ın kalıcı yenilgisini sağlamak için birlikte çalışma konusundaki kararlılıklarına dair bize güvence verdiler" ifadesini kullandı.

Gazetecilerin, Irak tarafının "görüşmelerin, ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için bir takvim oluşturulacağı" yönündeki açıklamalarıyla ilgili sorularına yanıt vermekten kaçınan üst düzey ABDli yetkililer, bu konuda bir zaman çizelgesi veremeyeceklerini belirtti.

Üst düzey yetkililer, görüşmelerin yeni başlayacağına dikkati çekerek, "ABD ve Irak, ABD'nin gelecekteki askeri varlığını şekillendirmek ve Irak'ın DEAŞ'a karşı kalıcı yenilgiye uğratılmasına liderlik etmesini sağlamak için birlikte çalışmaya devam edecekler" ifadelerine yer verdi.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon 85 ülke ve örgütün katılımıyla Eylül 2014'te kurulmuştu.

"DEAŞ karşıtı koalisyonun danışmanlarının azaltılması için ABD ile anlaşmaya vardık"

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudanı, 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak koalisyon güçlerinin varlığını tamamen sonlandırmak için ikili komisyonu çalıştırmaya başlama sürecindeyiz. Irak'ın egemenliğini korumak için hiçbir şey ihmal edilmeyecek. Irak'taki varlığı için hiçbir gerekçesi kalmayan koalisyon güçlerinin varlığını sonlandırma yönündeki değişmez tutumumuzu yineliyoruz" demişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada da ABD ile Irak hükümetleri arasında ağustos 2023'ten bu yana devam eden müzakere turlarının başarıyla sonuçlandığı, DEAŞ'ın oluşturduğu tehdit ile operasyonel gereklilikleri değerlendirmek ve Irak güvenlik güçlerinin kapasitesini artırmak amacıyla HMC kurulduğu ifade edilmişti.

Açıklamada, söz konusu komitenin, "koalisyon danışmanlarının Irak'ta bulunacağı süreyle ilgili bir takvim oluşturma, danışmanların kademeli olarak azaltılmasına yönelik girişimlerde bulunma ve koalisyonun askeri misyonuna son verme görevini üstleneceği" kaydedilmişti.

ABD’nin halihazırda Irak’ta yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunuyor.