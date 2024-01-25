İsrail devlet televizyonu: Bir asker Gazze'ye saldırılar sırasında kadın askere tecavüz etmekle suçlandı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İç Cephe Komutanlığı'ndan bir yedek askere karşı ciddi cinsel suçlar ve kendisiyle birlikte görev yapmak üzere görevlendirilen bir kadın askere tecavüz nedeniyle dava açıldı.

İsmi açıklanmayan askerin olaydan birkaç gün sonra tutuklandığı ve kısa süre önce de kendisi hakkında hazırlanan iddianamede, cinsel saldırının İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasından sonraki haftalarda gece geç saatlerde gerçekleştiğinin yer aldığı aktarıldı.

İsrail'in Haaretz gazetesi 28 Kasım 2022'de ülkenin Devlet Denetçiliği tarafından yayınlanan bir rapora dayandırdığı haberde, 2021'de İsrail ordusunda zorunlu hizmet için görevli kadın askerlerin yaklaşık üçte birinin en az bir kez cinsel tacize maruz kaldığını yazmıştı.