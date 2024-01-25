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Dünya
İHA 25.01.2024 22:06

Yunanistan’da öğrenciler, özel üniversitelere karşı 3 gündür sokakta

Yunanistan’ın başkenti Atina’da binlerce öğrenci, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısını protesto etmek üzere 3 gündür protesto düzenliyor.

Yunanistan’da öğrenciler, özel üniversitelere karşı 3 gündür sokakta
[Fotograf: İHA]

Yunanistan’da öğrencilerin özel üniversitelerin kurulmasına karşı düzenlediği protestolar devam ediyor.

Özel üniversitelerin kurulmasına izin vermeyen az sayıdaki ülkeden biri olan Yunanistan’da, hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısı başkent Atina’da binlerce öğrenci tarafından 3 gün üst üste protesto edildi.

Yaklaşık 8 bin öğrenci, protestoların üçüncü gününde de özel üniversitelerin kurulması ile üniversite diplomalarının önemini kaybedeceğini yineledi.

Öğrenciler, "Herkes için ücretsiz eğitim" yazılı pankart açarken, "Azınlık için eğitime hayır” ve “Sınıfsal ayrıma karşı mücadele" sloganları attı.

Gösterinin sonunda bir grup gösterici, çöp kutularını ateşe vererek polisle çatıştı.

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