Çok Bulutlu 1.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.01.2024 22:24

Almanya'da Protestan Kilisesi'nde 1946'dan beri 9 bin taciz vakası yaşandığı tahmin ediliyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, Protestan Kilisesi'nde 1946'dan bu yana 9 bin 355 çocuğun ve gencin cinsel istismara uğramış olabileceğini ortaya çıkardı.

Almanya'da Protestan Kilisesi'nde 1946'dan beri 9 bin taciz vakası yaşandığı tahmin ediliyor
[Fotograf: Reuters]

Protestan Kilisesi'nin talebi üzerine oluşturulan bağımsız bir araştırma grubunun 3 yıl boyunca yaptığı araştırmanın sonucu hazırlanan rapor Hannover kentinde kamuoyu ile paylaşıldı.

İstirmara karıştığı belirtilen 3 bin 497 tacizciden üçte birinin kilise cemaatine ait papazlardan oluştuğu aktarılırken, aralarında küçük çocukların da bulunduğu 9 bin 355 kişinin cinsel istismara uğradığının tahmin edildiği açıklandı.

Araştırmacılardan yazar Martin Wazlawik, bu rakamların buzdağının sadece görünen yüzü olabileceğine dikkat çekti.

Almanya'da daha önce Katolik Kilisesi'nde de benzer bir skandal ortaya çıkarılmış ve kilise mağdurlara maddi tazminat ödeneceğini açıklamıştı.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Rusya Soruşturma Komitesi: Düşen İl-76 uçağı Ukrayna’dan atılan füzeyle vuruldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:32
Gazze'de can kaybı 26 bine yaklaştı
22:28
ABD: Irak ile görüşmelerde ABD askerinin çekilmesi konusu yok
22:22
Rusya Soruşturma Komitesi: Düşen İl-76 uçağı Ukrayna’dan atılan füzeyle vuruldu
22:19
İsrail devlet televizyonu: Bir asker Gazze'ye saldırılar sırasında kadın askere tecavüz etmekle suçlandı
22:17
İran’da hastane yangını
22:20
Yunanistan'da emekli koramiral: Türkiye'ye silah konusunda yetişemeyiz
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
FOTO FOKUS
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ