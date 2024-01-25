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Dünya
AA 25.01.2024 23:41

İsveç NATO üyeliği kararını memnuniyetle karşıladı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Kuzey Atlantik Antlaşmasına (NATO) İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'un Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmasına ilişkin, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İsveç NATO üyeliği kararını memnuniyetle karşıladı

Kristersson, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Böylece İsveç'in NATO üyeliği yolunda önemli bir kilometre taşı daha aşıldı" ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de X paylaşımında, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip ) Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin (İsveç'in NATO üyeliği) karar alma süreci tamamlandı. Bundan sonra İsveç'in üye olabilmesi için geriye yalnızca Macaristan'ın onayı kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç kararını imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç kararını imzaladı

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İsveç NATO Recep Tayyip Erdoğan
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