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Gündem
TRT Haber 25.01.2024 22:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onayladı. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç kararını imzaladı

İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmüştü.

287 milletvekilinin 'kabul', 55 milletvekilinin 'ret' oyu kullandığı oylama sonucu İsveç'in NATO'ya üye olabilmesine Türkiye'den izin çıkmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararının ardından, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç kararını imzaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar verdi.

Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onayladı.

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