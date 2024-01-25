İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin protokol Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmüştü.
287 milletvekilinin 'kabul', 55 milletvekilinin 'ret' oyu kullandığı oylama sonucu İsveç'in NATO'ya üye olabilmesine Türkiye'den izin çıkmıştı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararının ardından, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç kararını imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar verdi.
Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onayladı.