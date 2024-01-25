Çok Bulutlu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.01.2024 19:53

Astana görüşmelerinin 21'incisi yapıldı

Suriye krizine çözüm amaçlı Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde oluşturulan Astana formatındaki Suriye görüşmelerinin 21’incisi Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirildi

Astana görüşmelerinin 21'incisi yapıldı

Dışişleri Bakanlığı, 24-25 Ocak 2024 tarihlerinde Astana'da düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Astana formatındaki Suriye konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantı 24-25 Ocak 2024 tarihlerinde Astana’da düzenlenmiştir. Ülkemiz toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki bir heyetle temsil edilmiştir.

Toplantıda sahadaki durum ve terörizmle mücadele, bölgesel gelişmeler, siyasi süreç, geri dönüşler ile insani yardım konuları ele alınmış; toplantı sonunda mutad olduğu üzere Ortak Bildiri yayınlanmıştır.

Toplantı vesilesiyle, Kazak makamları, Astana Süreci’nin gözlemci ülkeleri ve BM kuruluşları ile ikili görüşmeler de yapılmıştır.

Bu vesileyle, Kazakistan’ın Astana toplantılarına ev sahipliğinden duyulan memnuniyet dile getirilmiştir.

ETİKETLER
Suriye Krizi Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Emeklilere yüzde 49,25 zam Meclis'te kabul edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:01
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Landrut Hatay'ı ziyaret etti
21:00
St. Petersburg'taki patlama davasında sanığa 27 yıl hapis cezası
20:49
Çin'in Yünnan eyaletindeki heyelanda ölenlerin sayısı 44'e çıktı
20:20
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı
20:52
MGK'dan terörle mücadele vurgusu
20:04
BM heyeti, depremlerden etkilenen Afrin'i ziyaret etti
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
FOTO FOKUS
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ