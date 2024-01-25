Astana görüşmelerinin 21'incisi yapıldı

Dışişleri Bakanlığı, 24-25 Ocak 2024 tarihlerinde Astana'da düzenlenen Suriye konulu yüksek düzeyli toplantı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Astana formatındaki Suriye konulu 21. Yüksek Düzeyli Toplantı 24-25 Ocak 2024 tarihlerinde Astana’da düzenlenmiştir. Ülkemiz toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız başkanlığındaki bir heyetle temsil edilmiştir.

Toplantıda sahadaki durum ve terörizmle mücadele, bölgesel gelişmeler, siyasi süreç, geri dönüşler ile insani yardım konuları ele alınmış; toplantı sonunda mutad olduğu üzere Ortak Bildiri yayınlanmıştır.

Toplantı vesilesiyle, Kazak makamları, Astana Süreci’nin gözlemci ülkeleri ve BM kuruluşları ile ikili görüşmeler de yapılmıştır.

Bu vesileyle, Kazakistan’ın Astana toplantılarına ev sahipliğinden duyulan memnuniyet dile getirilmiştir.