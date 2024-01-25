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TRT Haber 25.01.2024 16:09

İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu

İyi Parti'nin 2 büyükşehirdeki adayları belli oldu. Genel Seçim'den bu yana CHP ile kriz yaşayan İyi Parti, Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım, İstanbul'da ise Buğra Kavuncu ile seçim yarışına katılacak.

Genel Seçim sürecinde başlayan krizin ardından Millet İttifakı'nın iki büyük ortağı ayrı düştü. 2019 yerel seçiminde 2 büyükşehirde ortak aday çıkartan CHP ve İyi Parti bu sefer 'ittifaksız' yola devam ediyor.

Cengiz Topel Yıldırım, İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.
CHP ile ittifaka 2 kez "hayır" diyen İyi Parti, 2019 yerel seçiminde desteklediği Mansur Yavaş'ın karşısına Yıldırım'ı çıkarttı.

"Ankara, adına yakışır konumdan fersah fersah uzaktır"

Yıldırım, "Ankara adına, şanına, rütbesine ve mazisine yakışan bir konumdan fersah fersah uzaktır." değerlendirmesinde bulundu. İyi Parti adayının biyografisi dikkati çekti. Yıldırım, bir süre, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığını yaptı. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde, CHP'nin Ankara için konuşulan olası belediye başkan adayları arasında ismi geçmişti.

İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Kavuncu oldu

İyi Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise İstanbul milletvekili Buğra Kavuncu oldu. 2019 yerel seçimleri sırasında İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinde olan Kavuncu, Ekrem İmamoğlu için çalışmıştı.

"O günler geldiğinde dostluklar, vefalar, birilerine olan vefalar bunların hepsi rafa kalkar. Söz konusu milletse, devletse gerisi teferruattır." Kavuncu'nun bu sözleri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir mesaj olarak yorumlandı. Kavuncu ise, "mesaj yok" diyerek iddiaları reddetti.

Kulislerde, İyi Parti'nin iki büyükşehirdeki adaylarının CHP'ye karşı hamle olup olmadığı ve adayların, eski ittifak ortağı CHP'ye etkisinin ne olacağı ise merak konusu.

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