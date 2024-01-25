CHP ve TİP arasında iş birliği adımı

Cumhuriyet Halk Partisi, ittifak arayışlarını hızlandırdı. DEM Parti ile görüşmelerin ardından Türkiye İşçi Partisi ile de iş birliği adımı atıldı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyet CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Heyetler arası görüşmede gündem 31 Mart yerel seçimleriydi. Görüşmede CHP ve TİP arasında iş birliğine yönelik çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.

Çalışma grubu hangi il ve ilçelerde ittifak olabileceği konusunda araştırmalar yapacak. Seçenekleri değerlendirilecek.

CHP-DEM Parti görüşmeleri

CHP yerel seçimde iş birliği için iki kez DEM Parti ile biraraya geldi. 13 Aralık'ta gerçekleşen ilk görüşmenin adresi DEM Parti Genel Merkezi'ydi.

İki parti arasındaki olumlu hava ikinci görüşmede de devam etti. CHP ve DEM Parti 11 Ocak'ta bir kez daha biraraya geldi.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede partiler arası iletişimin süreceğine vurgu yapıldı.