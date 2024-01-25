Çok Bulutlu 1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.01.2024 16:03

CHP ve TİP arasında iş birliği adımı

İyi Parti ile ittifakı büyük bir gerilim ile sonlandıran CHP, DEM Parti'nin ardından Türkiye İşçi Partisi ile de temasa geçti. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede yerel seçimde iş birliği için adımlar atıldı. İşbirliği için bir çalışma grubu oluşturdu. CHP ile DEM Parti arasındaki diyalog süreci ise devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, ittifak arayışlarını hızlandırdı. DEM Parti ile görüşmelerin ardından Türkiye İşçi Partisi ile de iş birliği adımı atıldı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyet CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Heyetler arası görüşmede gündem 31 Mart yerel seçimleriydi. Görüşmede CHP ve TİP arasında iş birliğine yönelik çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.

CHP ve TİP arasında iş birliği adımı

Çalışma grubu hangi il ve ilçelerde ittifak olabileceği konusunda araştırmalar yapacak. Seçenekleri değerlendirilecek.

CHP-DEM Parti görüşmeleri 

CHP yerel seçimde iş birliği için iki kez DEM Parti ile biraraya geldi. 13 Aralık'ta gerçekleşen ilk görüşmenin adresi DEM Parti Genel Merkezi'ydi.

İki parti arasındaki olumlu hava ikinci görüşmede de devam etti. CHP ve DEM Parti 11 Ocak'ta bir kez daha biraraya geldi.

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede partiler arası iletişimin süreceğine vurgu yapıldı.

ETİKETLER
CHP Özgür Özel Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:27
Pentagon: Irak'taki ABD askerlerinin durumu için taraflar görüşmelere başlayacak
19:08
BM: İnsanların karınlarını doyuracak yiyecek bulamadığı Gazze'de durum çok trajik
19:33
Emeklilere yüzde 49,25 zam Meclis'te kabul edildi
18:52
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:51
Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 10 firma hakkında soruşturma açıldı
18:13
Hırsızlıktan 346 suç kaydı bulunan firari hükümlü yakalandı
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
FOTO FOKUS
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
Sivas'ta köpeğin saldırdığı 4 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ