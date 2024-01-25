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Dünya
AA 25.01.2024 23:56

İsrail, Gazze'de BM'ye ait barınma merkezindekilere tahliye için yarına kadar süre verdi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait barınma merkezindeki Filistinlilerden burayı boşaltmalarını istediği belirtildi.

İsrail, Gazze'de BM'ye ait barınma merkezindekilere tahliye için yarına kadar süre verdi

Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, UNRWA eğitim merkezindeki yerinden edilmiş kişileri telefonla aradı.

Filistinlilerden cuma günü yerel saatle 17.00'ye kadar yaya olarak eğitim merkezini boşaltmaları istendi.

Barınma merkezini terk eden ve Refah'a ulaşmayı başaran bazı Filistinliler AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerinin kendilerini tanıması için kimlik kartlarını göstererek çıktıklarını, Aksa Üniversitesi, El-Kadisiyye mevkisi ve UNRWA eğitim merkezi çevresinde 50'den fazla tank ve askeri araç gördüklerini anlattı.

İsrail güçleri bugün, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 4 bölgesine havadan broşürler atarak halka tahliye uyarısında bulunmuştu.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, 24 Ocak'ta bir UNRWA eğitim merkezini hedef aldığına işaret etmiş ve "Binlerce kişiye ev sahipliği yapan eğitim merkezimizin bulunduğu bölgede son günlerde çatışmalar yoğunlaşırken, dün iki top mermisinin isabet edip alev alan merkezde 12 kişinin öldüğü doğrulandı. 15'inin durumu kritik 75'ten fazla kişi yaralandı" ifadesine yer vermişti.

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