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Dünya
İHA 26.01.2024 08:10

Tartışmalara neden olan idam uygulaması ABD’de ilk kez denendi

Cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan Eugene Smith isimli bir mahkum, ABD’nin Alabama eyaletinde nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edildi.

Tartışmalara neden olan idam uygulaması ABD’de ilk kez denendi

Smith, cezası bu yolla infaz edilen ilk idam mahkumu olarak kayıtlara geçerken, uygulama insan hakları tartışmalarını da beraberinde getirdi.


İdam cezasının uygulandığı ülkelerden biri olan ABD’de bir ilk yaşandı. Cinayet suçundan ölüm cezasına çarptırılan Eugene Smith isimli bir mahkum Alabama eyaletinde nitrojen gazıyla zehirlenerek idam edildi.

Alabama hapishane sözcüsü Kelly Betts, özel bir maske takılarak nitrojen gazı soluması sağlanan Smith'in yerel saatle 20.25'te öldüğünü açıkladı. “Nitrojen hipoksisi” olarak bilinen yeni infaz uygulaması ABD’nin yanı sıra dünyada da bir ilk olarak kayıtlara geçti. 1989 yılında bir din adamının eşi olan Elizabeth Sennett'i kiralık katil olarak öldürmekten suçlu bulunan 58 yaşındaki Smith’e verilen idam cezası 2022 yılında zehirli iğne ile infaz edilmeye çalışılmıştı. Smith’in damar yolunun bulunamaması nedeniyle infaz ertelenmişti.

İnfazın durdurulması talebi reddedilmişti

Nitrojen gazının ölüm cezasının infazında kullanılacak olması kamuoyunun farklı kesimlerinin tepkisini çekmişti. İnsan hakları savunucuları daha önce denenmemiş olan bu yönteme karşı çıkmıştı.

Smith’in avukatının infazın durdurulması talebi de Federal Mahkeme tarafından reddedilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise daha önce kullanılmamış bir infaz yönteminin işkence ya da insanlık dışı uygulama anlamına gelebileceğini belirterek, nitrojen gazıyla infazın durdurulması çağrısında bulunmuştu.

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