UAEA: Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesindeki nükleer santralin güvenlik durumu kırılgan

Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'nın kontrolüne geçen Zaporijya bölgesindeki nükleer santralin güvenliğine ilişkin uyarılarda bulundu.

Söz konusu nükleer santralin 6 reaktörünün 2022 ortalarından bu yana kapatıldığını aktaran Grossi, "Özellikle Zaporijya nükleer santralindeki emniyet ve güvenlik durumu son derece kırılgan olmaya devam ediyor." dedi.

Grossi, "büyük bir nükleer kaza tehlikesi"nin hala gerçek olduğunu vurgulayarak, reaktörlerin kapalı olmasına rağmen santralin daha az personelle faaliyetini yürüttüğünü ve bunun da sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Henüz bir nükleer kaza yaşanmasa da rehavetin trajediye sürüklenebileceğini dile getiren Grossi, "Bu riski en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Grossi, BMGK'deki konuşması öncesi BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmiş ve Ukrayna'daki nükleer güvenlik durumunun yanı sıra Orta Doğu'da nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarını görüşmüştü.

İşleyen bir diplomasiye ihtiyacın olduğunu belirten Grossi, Moskova ve Kiev'e ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.