Dünya
Techtimes 18.09.2025 06:47

ChatGPT'ye yetişkinler için kimlik ve yaş doğrulaması geliyor

OpenAI CEO’su Sam Altman, platformun güvenliği için yetişkin kullanıcıların da kimlik ile yaş doğrulamasına tabi tutulabileceğini açıkladı.

ChatGPT'ye yetişkinler için kimlik ve yaş doğrulaması geliyor

Altman, şirketin güvenliği artırmak için yeni adımlar atacağını belirterek, bazı ülkelerde yetişkinlerden de kimlik istenebileceğini söyledi. Altman, “Bunun yetişkinler için bir gizlilikten ödün olduğunu biliyoruz ama değerli bir taviz olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Bu karar, bir gencin intiharı nedeniyle OpenAI’ye açılan dava sonrası gündeme geldi. Şirket, reşit olmayan kullanıcılar için otomatik yaş doğrulama teknolojisi ve ebeveyn kontrolleri üzerinde çalışıyor.

Gençler için kısıtlı kullanım

Altman, 13–18 yaş arasındaki kullanıcıların yalnızca kısıtlı bir ChatGPT sürümüne erişebileceğini vurguladı.

Bu sürümde yapay zekâ flört içerikli konuşmalar yapmayacak, intihar ya da kendine zarar verme konularında diyalog kurmayacak.

Böyle bir durum tespit edilirse, sistem önce ebeveynlere, onlar yoksa doğrudan yetkililere bilgi verecek.

Ebeveyn kontrolleri yolda

OpenAI, ebeveyn kontrol sisteminin gelecek ay kullanıma sunulacağını daha önce duyurmuştu. Yeni uygulamalar, çocukların güvenliğini artırmayı ve ebeveynlerin denetimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Altman, bu adımların ChatGPT’nin herkes için daha güvenli bir deneyim sunmasını sağlayacağını savunuyor.

ChatGPT Yapay Zeka Sam Altman
Kahire'de 3 bin yıllık firavun bileziği kayboldu
