18.09.2025 06:17

Yapay zeka, gelecekteki sağlık risklerini öngörebiliyor

Bilim insanları, geliştirdikleri yeni yapay zeka modeliyle insanların gelecek 10 yıl içinde yakalanabileceği hastalıkları tıpkı hava durumu tahmini gibi öngörebildiklerini açıkladı.

Yapay zeka, gelecekteki sağlık risklerini öngörebiliyor

Avrupa Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Almanya Kanser Araştırma Merkezi (DKFZ) ve Kopenhag Üniversitesi'nden araştırmacıların geliştirdiği "Delphi-2M" isimli yapay zeka modeli, kişilerin tıbbi kayıtlarındaki verileri kullanarak 10 yıl içinde yakalanabileceği hastalıkları öngörebiliyor.

Söz konusu model, bir cümledeki kelime dizilimini tahmin edebilmek için dil kalıplarını anlamak üzere eğitilen ChatGPT ile benzer bir teknoloji kullanıyor.

Delphi-2M, anonim tıbbi kayıtlardaki kalıpları tespit etmek üzere eğitilerek, insanların 10 yıl içinde yakalanabileceği hastalıkları tahmin ediyor.

İngiltere'deki 400 binden fazla kişiden toplanan anonim tıbbi kayıtlar üzerinde geliştirilen yazılım, daha sonra başka katılımcılar ve Danimarka'da 1,9 milyon kişiye ait veriler kullanılarak test edildi.

Araştırmacılar, yapay zekanın özellikle tip 2 diyabet, kalp krizi ve sepsis gibi ilerleyici hastalıkları öngörmede yüksek doğruluk sağladığını belirtti.

Çalışmayı yürüten bilim insanlarından Profesör Ewan Birney, "Tıpkı hava durumunda yüzde 70 yağmur ihtimali verilebilmesi gibi, sağlık hizmetlerinde de bunu yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Araştırmacılar, modelin henüz klinik kullanıma hazır olmadığını ancak erken teşhis ve önleyici tedaviler ile yüksek riskli hastaları tespit etmek için kullanılabileceğini kaydetti.

Öte yandan, modelin, sağlık kurumlarının gelecekteki hasta yoğunluğunu planlamasına katkı sağlayabileceği düşünülüyor.

Çalışmada kullanılan verilerin ağırlıklı 40-70 yaş grubuna ait olduğuna dikkati çeken araştırmacılar, modelin klinik kullanıma girmeden önce iyileştirilmesi ve test edilmesi gerektiğine işaret etti.

Model, görüntüleme, genetik ve kan analizi gibi daha fazla tıbbi veriyi kapsayacak şekilde güncelleniyor.

Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.

Yapay Zeka
