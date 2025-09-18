Açık 17ºC Ankara
Dünya
TRT Haber 18.09.2025 04:45

ABD'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru yaşamını yitirdi.

ABD'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti

Pensilvanya eyaletine bağlı York County bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti, 2 polis memuru ağır yaralandı.

Yetkililer, olayın bir soruşturmayı takip etmek için kırsal bölgeye giden polislere ateş açılması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirten yetkililer, yaralanan 2 polisin yakındaki bir hastanede tedavi gördüğünü ve durumlarının kritik olduğunu belirtti.

Federal Soruşturma Bürosu görevlilerinin olay yerinde yerel kolluk kuvvetlerine destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

ABD
İsrail askeri araçları, Gazze'nin kuzeybatısındaki yeni bölgelerde ilerliyor
