ABD'de düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti

Pensilvanya eyaletine bağlı York County bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti, 2 polis memuru ağır yaralandı.

Yetkililer, olayın bir soruşturmayı takip etmek için kırsal bölgeye giden polislere ateş açılması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Saldırganın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirten yetkililer, yaralanan 2 polisin yakındaki bir hastanede tedavi gördüğünü ve durumlarının kritik olduğunu belirtti.

Federal Soruşturma Bürosu görevlilerinin olay yerinde yerel kolluk kuvvetlerine destek verdiği bilgisi paylaşıldı.