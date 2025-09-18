Kahire’de 3 bin yıllık firavun bileziği kayboldu

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, firavun Amenemope dönemine ait 3 bin yıllık nadir altın bileziğin müzenin restorasyon laboratuvarından kaybolduğunu açıkladı.

Bilezik, lapis lazuli taşlarıyla süslü. Bakanlık, olayın ardından konuyu polise ilettiğini ve tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarına bileziğin fotoğrafının gönderildiğini bildirdi. Amaç, olası kaçakçılık girişimlerini önlemek.

Soruşturma ve inceleme süreci

Restorasyon laboratuvarında bulunan tüm eserlerin tek tek incelenmesi için uzmanlardan oluşan bir komite kuruldu. Bakanlık, bileziğin kaybolduğunu kamuoyuna duyurmakta geciktiklerini, bunun da “soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi” için alındığını ifade etti. Ancak eserin en son ne zaman görüldüğü açıklanmadı.

Uluslararası sergi hazırlıkları sırasında fark edildi

Mısır basınında yer alan haberlere göre kayıp, önümüzdeki ay Roma’da açılacak sergiye gönderilmek üzere eserlerin paketlenmesi sırasında ortaya çıktı.

Tarihi bağlam

Bilezik, milattan önce 993-984 yılları arasında hüküm süren 21. Hanedan firavunu Amenemope’ye ait. Kahire’deki Mısır Müzesi’nde ayrıca Amenemope’nin altın kaplama ahşap cenaze maskesi de sergileniyor.

Mısır Müzesi, Orta Doğu’nun en eski arkeoloji müzesi olarak 170 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor. Kayıp haberinin, Giza’da açılışı yaklaşan Büyük Mısır Müzesi’nden altı hafta önce gelmesi ise dikkat çekti. Burada Tutankhamun’un mezar hazineleri dünyaya tanıtılacak.