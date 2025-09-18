İspanya’da göçmen teknesi faciası: 19 kişi işkence ve cinayet şüphesiyle tutuklandı

Polis, bazı yolcuların “cadı” olmakla suçlandığını ve tekne yolculuğu sırasında motor arızası, kötü hava koşulları ve yiyecek sıkıntısı gibi olayların ardından hedef alındıklarını açıkladı.

Kurtarılanların ifadelerine göre saldırganlar onlarca kişiye şiddet uyguladı, bazılarını denize attı ve kazara düşenleri kurtarmayı reddetti.

Protesto eden ya da yolculuk şartlarını eleştirenlerin de öldürüldüğü belirtildi.

Tekneye ilişkin bulgular

Ahşap tekne 24 Ağustos’ta Gran Canaria’nın güneyinde 248 kişiyle kurtarıldı. Ancak yetkililer, yolculuğa yaklaşık 300 kişinin çıktığını, bir kısmının denize atıldığını düşünüyor.

Bir erkek yolcu, ağır hasta olarak hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Şüphelilerin durumu ve göç rotası

Tutuklanan 19 kişinin düzensiz göçü organize etme, cinayet, saldırı ve işkence suçlamalarıyla yargı süreci devam ediyor. Teknede Senegal, Gine, Mali, Gambiya, Sierra Leone ve Gine-Bissau’dan göçmenler bulunuyordu.

İspanya, Avrupa’ya düzensiz göçte ön hatlardan biri. 2024’te Kanarya Adaları’na ulaşan göçmen sayısı 47 bini aşarak üst üste ikinci yıl rekor kırdı. Ancak İçişleri Bakanlığı, bu yıl rakamların daha düşük olduğunu bildirdi.