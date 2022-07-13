İsmi paylaşılmayan kadın, 5 günlük bebeğini satmak üzere bir çiftle 200 bin ruble (yaklaşık 60 bin TL) karşılığında anlaştı.

33 yaşındaki kadın, yüzde 10'luk depozito karşılığında bebeği çifte teslim etti.

Yetkililerin, bebeğin hastanede tedaviye ihtiyacı olduğunu söylemesi ve doğum belgesini talep etmesi üzerine çift, anneden belgeyi istedi. Anne ise, ek 100 bin ruble karşılığında belgeyi teslim etti.

Yaşayacak bir yerinin ve parasının olmadığını söyleyen annenin, bebeğini sattıktan sonra aldığı parayı burun ameliyatına harcayacağını söylediği bilgisi paylaşıldı.

Çift, paranın kalanını teslim edemeden söz konusu kişiler insan kaçakçılığından tutuklandı.