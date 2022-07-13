Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rus ordusunun eylemleri ile ilgili başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun tüm yönlerde kayıplar verdiğini ileri süren Konaşenkov, Mıkolayiv kentindeki bir gemi inşaat fabrikasında bulunan 350'den fazla Ukraynalı asker, 20 askeri teçhizat, 10 "2S1 Gvozdika" motorlu obüs ile 10'dan fazla özel askeri aracın yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu ifade etti.

"Sabotaj ve keşif grubu yok edildi"

Harkiv bölgesinde başkent Kiev'den gönderilen sabotaj ve keşif grubunun yok edildiğini belirten Konaşenkov, "Gruptaki askerlerden 5'i yerinde yok edildi, 10'u ise esir alındı." dedi.

Konaşenkov, son 24 saatte Mıkolayiv bölgesinde 2 yönetim merkezi, Severks kentinin yakınlarında mühimmat deposu, Zaporijye bölgesinde ise 7 zırhlı aracın imha edildiğine dikkati çekerek, "Son 24 saatte 11 yönetim merkezi, Ukraynalı askerlerin pozisyonları ile askeri teçhizat Rus hava muharebe taktik birlikleri ile füze ve topçu birliklerince yok edildi." diye konuştu.

Ukrayna ordusuna ait "Su-24", "Mig-29" ve 2 "Su-25" savaş tipi uçakları ile 9 insansız hava aracının düşürüldüğünü belirten Konaşenkov, 5 "Toçka-U" balistik füzenin ele geçirildiğini söyledi.

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 247 uçak, 137 helikopter, 1522 insansız hava aracı, 354 hava savunma füze sistemi, 4 bin 50 tank ve zırhlı araç, 744 çok namlulu roketatar, 3 bin 145 obüs ve havan topu, 4 bin 192 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.