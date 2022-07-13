Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:07Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
DSÖ: COVID-19 hala küresel bir acil sağlık durumu
[Fotograf: Reuters]
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının küresel bir acil durum olmaya devam ettiğini duyurdu.
Bağımsız uzmanlardan oluşan Acil Durum Komitesi, konuya ilişkin açıklamasında, COVID-19 vaka sayılarının ve bazı ülkelerde sağlık sistemleri üzerindeki baskının arttığına dikkat çekti.
İlgili açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) son iki haftada bildirilen vaka sayısı yüzde 30 arttı ancak aşılama sayesinde artan bağışıklıkla hastaneye yatış ve ölümler aynı oranda artmadı.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, komiten açıklamasının ardından "COVID-19 hiçbir yerde bitmeye yakın değil" ifadesini kullandı.
DSÖ, koronavirüs salgını için 30 Ocak 2020'de en üst seviyede alarm vermişti.
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