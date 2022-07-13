Sıçuan Üniversitesi'ndeki bilim insanlarından oluşan ekip, yumuşak dokulu ve yalnızca 1,3 santimetre uzunluğunda bir robot balık geliştirdi.

Robot balığın sığ sularda mikroplastik imhasını sağladığı belirtilirken, ekipten Wang Yuyan, daha derin sulardaki mikroplastiklerin toplanması ve deniz kirlilik seviyesine dair bilgi edinilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı.

Yuyan, hafif ve minyatürize bir robot geliştirdiklerini, bunun, insan vücuduna yerleştirilerek riskli operasyonlarda ve belirli hastalıklarla mücadelede kullanılabileceğini aktardı.

Çinli bilim insanı, robot balığın, başka bir balık tarafından yenmesi halinde ham maddesi dolayısıyla sindirim açısından sorun oluşturmayacağını ifade etti.

Söz konusu robot, saniyede vücut uzunluğunun 2,76 katı kadar ilerleyebiliyor.