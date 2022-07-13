Ulusal basındaki haberlere göre, ülke genelinde etkili muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Hayber Pahtunhva eyaletinin Svabi, Mardan, Güney Veziristan ve Bajaur bölgelerinde 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Eyaletin çeşitli bölgelerinde sel meydana gelirken evleri su bastı, tarım arazileri su altında kaldı.

Belucistan'da da 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda ev hasar gördü. Yağışlardan en çok etkilenen Lasbela bölgesinde ise 200 ev tamamen yıkıldı.

Karaçi ile Ketta arasındaki otoyol, Vinder Nehri'nin taşması sonucu trafiğe kapatıldı.

[Fotoğraf: Reuters]

Gilgit-Baltistan bölgesinde de şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda 5 kişi öldü. Çok sayıda bağlantı yolu ve köprü hasar alırken bölgede uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı.

Karaçi'de ise 11-12 Temmuz'da şiddetli yağışlar sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, 14-17 Temmuz'da Sindh eyaleti genelinde çok şiddetli yağmur beklendiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Pakistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığının verilerine göre ülkede bu sene muson yağmurları, geçen yıla göre yüzde 87 arttı.