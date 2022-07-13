Avrupa ülkeleri, sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında 1500 hektarlık alan küle dönerken, binlerce turist güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yangına 4 uçak ve farklı bölgelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Alevler henüz kontrol altına alınamazken, Landiras'da yolların giriş-çıkışlara kapatıldığı açıklandı.

[Fotoğraf: İHA]

La Teste-de-Buch bölgesinde ise kamp alanlarından en az 6 bin kişi tahliye edildi.