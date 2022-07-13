Haber Giriş: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 14:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fransa’da orman yangını: 1500 hektarlık alan kül oldu
Fransa’nın Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında 1500 hektar arazi küle döndü.
Avrupa ülkeleri, sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
Fransa’nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde çıkan orman yangınında 1500 hektarlık alan küle dönerken, binlerce turist güvenli bölgelere tahliye edildi.
Yangına 4 uçak ve farklı bölgelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
[Fotoğraf: İHA]
Alevler henüz kontrol altına alınamazken, Landiras'da yolların giriş-çıkışlara kapatıldığı açıklandı.
[Fotoğraf: İHA]
La Teste-de-Buch bölgesinde ise kamp alanlarından en az 6 bin kişi tahliye edildi.
Etiketler: Fransa Orman Yangını Yangın
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