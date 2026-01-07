Açık 6.8ºC Ankara
Dünya
AA 07.01.2026 20:38

Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi

Burkina Faso'da eski geçiş hükümeti lideri Paul-Henri Sandaogo Damiba tarafından organize edilen darbe girişiminin engellendiği duyuruldu.

Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi

Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana, devlet televizyonu RTB'ye yaptığı açıklamada, 3 Ocak'ta ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişimin bertaraf edildiğini bildirdi.

Söz konusu darbe girişiminin arkasında eski geçiş hükümeti lideri Damiba'nın olduğunu belirten Sana, darbe girişimiyle askeri yönetimin lideri İbrahim Traore'nin etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Sana, durumun kontrol altında olduğunun altını çizerek, olaya karışanların adalet önünde hesap vereceğini dile getirdi.

Mevcut askeri yönetimin lideri İbrahim Traore, 30 Eylül 2022'de, darbeyle başa gelen Albay Paul-Henri Sandaogo Damiba'yı devirmişti.

Damiba da dönemin Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'yi devirerek Ocak 2022'de yönetime el koymuştu.

Burkina Faso
