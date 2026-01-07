Açık 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.01.2026 19:18

Rusya: ABD el koyduğu gemideki Rusların ülkelerine dönüşünü engellememelidir

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin el koyduğu Rusya tescilli petrol tankerindeki Rus vatandaşlarının haklarına saygı göstermesi ve Rusya’ya dönüşlerini engellememesi gerektiğini bildirdi.

Rusya: ABD el koyduğu gemideki Rusların ülkelerine dönüşünü engellememelidir

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD Avrupa Komutanlığının, Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli ve adını "Marinera" olarak değiştiren "Bella 1" petrol tankerine el koyması değerlendirildi.

Gemide, Rus vatandaşlarının bulunduğuna işaret edilen açıklamada, “Gemideki Rus vatandaşlarının haklarına saygı gösterilmelidir. ABD, Marinera gemisindeki Rus vatandaşlarının anavatanlarına hızlı şekilde dönmelerini engellememelidir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gemiyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, "yasa dışı şekilde petrol taşıdığı" gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyordu.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, 2 haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyordu.

ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

ETİKETLER
Rusya ABD
Sıradaki Haber
İngiltere, ABD'nin Kuzey Atlantik'te Rus gemisine el koymasına yardım ettiğini açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:39
Burkina Faso'da darbe girişimi engellendi
20:34
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheliye tutuklama talebi
20:22
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşu dezenflasyon sürecini güçlendirecek
20:08
Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 694 dönüm araziye el koydu
19:50
TDK, "Türkçe Sözlük" 2025 arama verilerini paylaştı
19:37
DMM: Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda bir değişiklik olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı
FOTO FOKUS
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ