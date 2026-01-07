Açık 8.3ºC Ankara
Dünya
AA 07.01.2026 18:51

ABD, uluslararası sularda iki petrol tankerine el koyduğunu duyurdu

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, uluslararası sularda iki petrol tankerine yönelik art arda operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı.

ABD, uluslararası sularda iki petrol tankerine el koyduğunu duyurdu
[Arşiv]

Noem, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, biri Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde diğeri Karayipler bölgesinde iki petrol tanker gemisine el konulduğunu duyurdu.

Gemilere el konulma anlarının videolarını da paylaşan Noem, "Bugün şafak öncesi düzenlenen iki operasyonda, Sahil Güvenlik, iki 'hayalet filo' tanker gemisine yönelik titizlikle koordine edilmiş art arda operasyonlar gerçekleştirdi." ifadelerine yer verdi.

Noem, uluslararası sularda el konulduğunu belirttiği iki geminin de "ya son olarak Venezuela'da demirlediği ya da oraya doğru yola çıkmış olduğunu" öne sürdü.

Gemilerin isimlerini "Motor Tanker Bella I" ve "Motor Tanker Sophia" olarak açıklayan Noem, ilk geminin, "haftalarca kaçmaya çalıştığını, takip sırasında bayrağını ve gövdesindeki ismi değiştirdiğini" iddia etti.

Noem, açıklamasının devamında, "Dünyanın suçluları uyarıldı. Kaçabilirsiniz ama saklanamazsınız. Amerikan halkını koruma ve uyuşturucu terörizminin finansmanını nerede bulursak bulalım, kesintisiz olarak engelleme misyonumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

