Açık 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.01.2026 18:38

Danimarka ordusu, ABD'nin Grönland'a olası müdahalesinde askeri anlamda derhal karşılık verebilir

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Grönland'a ABD'nin olası bir askeri müdahalesi durumunda Danimarka ordusunun askeri anlamda talimat beklemeden derhal karşılık verebileceği belirtildi.

Danimarka ordusu, ABD'nin Grönland'a olası müdahalesinde askeri anlamda derhal karşılık verebilir

Danimarka medya kuruluşu Berlingske, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerinin ardından 1952'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Danimarka ordusunun hazırlıksız yakalanmaması için hazırlanan bir kararı kamuoyuyla paylaştı.

Karara göre, Danimarka Silahlı Kuvvetleri, ulusal topraklara yönelik bir saldırı durumunda, resmi bir savaş ilanı olmasa da talimat beklemeden karşılık verebilir.

Belgede, Danimarka askerlerinin "düşman tarafından esir alınan veya başka bir şekilde etkisiz hale getirilen yetkililerden" emir almamalarının da yer aldığı aktarıldı.

Trump'ın Grönland açıklaması

ABD Başkanı Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca, ABD'nin Grönland üzerindeki kontrolünün Batı'nın daha geniş çıkarlarına hizmet edeceğini savunarak, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliği açısından da "buna ihtiyaçları olduğunu" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

ETİKETLER
ABD Danimarka Grönland
Sıradaki Haber
ABD Avrupa Komutanlığı, Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli petrol tankerine el koyduğunu duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya ile ticaret hedefimiz 10 milyar dolar
19:01
İngiltere'den ABD'ye petrol tankeri operasyonunda destek
18:54
ABD, uluslararası sularda iki petrol tankerine el koyduğunu duyurdu
18:50
Borsa İstanbul'dan yeni rekor
18:45
Rusya: ABD'nin Rusya tescilli tankere el koyması BM hukukuna aykırı
18:38
ABD Avrupa Komutanlığı, Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli petrol tankerine el koyduğunu duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı
FOTO FOKUS
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
Halep’te SDG'nin başlattığı çatışmalar nedeniyle binlerce sivil güvenli bölgelere geçiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ