Güvenlik kaynakları: Suriye egemenliğini koruma hakkını sonuna kadar kullanacaktır

Suriye güvenlik kaynalarından yapılan açıklamada, Suriye’nin ikinci büyük şehri Halep’te, 6 Ocak’ta başlayan 7 Ocak’ta da devam eden olayların SDG milisleri tarafından sistematik bir şekilde başlatılan saldırılar zincirinin bir sonucu olduğu ifade edildi.

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklama şu şekilde:

"SDG unsurları, kontrol altında tuttukları Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden, Suriye Ordusu mevzilerinin yanı sıra, Suriye Hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim alanlarını, kamu kurumlarını ve kritik altyapı tesislerini hedef alan yoğun topçu ateşi, havan, roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlemiştir.

Bu saldırılar özellikle;

• Şehir merkezindeki konutları,

• Hastane ve sağlık merkezlerini,

• Okul ve diğer eğitim kurumlarını,

• Tarım Müdürlüğü gibi kamu binalarını etkilemiştir.

Bu terör saldırıları sonucunda;

• Üç asker şehit olmuş, çok sayıda asker yaralanmıştır.

• En az üç sivil (iki kadın dahil) hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil (çocuklar dahil) yaralanmıştır.

• Tarım Müdürlüğü’nde çalışan dokuz kamu görevlisi yaralanmıştır.

Suriye Ordusu, yalnızca meşru müdafaa hakkı kapsamında ve saldırıların kaynaklandığı noktaları hassas bir şekilde hedef alarak karşılık vermiştir. Suriye Ordu Birimleri, sivillerin zarar görmemesi için azami özen göstermiştir.

Bu provokasyonlar, Suriye’nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit etmekte olup, SDG/PKK terör örgütünün ayrılıkçı emellerini gerçekleştirmeye yönelik planlı bir girişimdir.

Suriye hükümeti, gerek Halep özelinde gerekse Suriye genelinde SDG ile uzlaşılmış bir çözüme varılması amacıyla bugüne kadar pek çok girişimde bulunmuş, iyi niyetle yoğun çaba sarf etmiştir.

Bu kapsamda, en son 4 Ocak 2026 tarihinde Şam’da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda da entegrasyon ve barışçıl çözüm yolları müzakere edilmiş; ancak SDG tarafının samimi bir yaklaşım sergilememesi nedeniyle somut bir çözüme ulaşılamamıştır.

Örgüt, rejim kalıntılarını desteklemeye devam etmiş, Suriye devleti ve halkı aleyhine faaliyet göstermiştir.

Son dönemde imzalanan ateşkes anlaşmalarını ve diyalog süreçlerini ihlal eden bu saldırılar, örgütün barış ve entegrasyon süreçlerine bağlı olmadığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Tüm bu yaşananlar sonucunda; Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresi geçici olarak kapalı askeri bölge ilan edilmiş, sivillerin güvenliği için tahliye koridorları açılmış ve tahliye işlemleri başlatılmıştır. Şehirdeki okullar, kamu kurumları ve bazı ulaşım hatları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmıştır.

Suriye hükümeti, tüm vatandaşlarının – etnik ve mezhepsel köken ayrımı gözetmeksizin – güvenliğini sağlamaya kararlıdır. Terör örgütlerinin bu tür saldırıları karşısında ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma hakkını sonuna kadar kullanacaktır.

Suriyeli Kürtler de Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olup, sivil halkın güvenliğinin sağlanması Suriye Ordusu ve güvenlik güçlerinin temel önceliğidir.

Suriye hükümeti, SDG/PKK ile diyalog ve uzlaşı kapısını açık tutulmakla birlikte, provokasyonlara ve saldırılara karşı gereken her türlü yanıt vermeye devam edecektir.

Suriye hükümeti, uluslararası toplumun, SDG/PKK terör örgütüne verdiği desteği gözden geçirmesini ve Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini beklemektedir."