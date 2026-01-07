SDG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor

Operasyonlar Komutanlığı, Suriye resmi haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, Suriye Ordusu’nun SDG kontrolündeki bölgelere yönelik henüz herhangi bir ilerleme harekatı başlatmadığını, buna karşın sivillerin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden güvenli şekilde çıkışını sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, SDG unsurlarının, mahallelerden ayrılmak isteyen sivilleri, çıkışlarını engellemek amacıyla doğrudan hedef aldığı ifade edildi.

Operasyonlar Komutanlığı, yakın zamanda Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde, sivilleri SDG’nin baskılarından korumak amacıyla uygun yöntemlerle güvenlik ve istikrarın tesis edileceğini kaydetti.