Suriye ordusu, terör örgütü SDG'ye karşı operasyon başlatacak

Suriye Enformasyon Bakanlığı Dış Medya Müdürlüğü Ofisi, son bir ay içinde terör örgütü SDG'nin saldırılarında 20'den fazla sivil ve 25'ten fazla askerin hayatını kaybettiğini, 150'den fazla kişinin de yaralandığı açıkladı.

Söz konusu saldırıların Halep'te günlük yaşamı ve ticareti ciddi şekilde olumsuz etkilediği kaydedilen açıklamada, "Suriye Arap Ordusu, SDG'nin sivil mahallelere, ana yollara ve güvenlik güçlerine yönelik süregelen saldırılarına karşılık olarak Halep'te sınırlı bir askeri operasyon başlatacaktır." denildi.

TRT Haber Halep'te.



Terör örgütü SDG, Suriye’de mutabakatı ihlal ederek Halep’teki yerleşim yerlerine saldırdı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Halep’te sınırlı bir askeri operasyon başlatılacağını duyurdu. pic.twitter.com/YsFU7JJNGG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 7, 2026

Operasyonun, yerel bir karar ve Halep halkının talebi doğrultusunda yürütüleceği ifade edilen açıklamada, hedefin; süregelen topçu atışlarını, keskin nişancı ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını durdurmak, güvenliği yeniden sağlamak, Halep-Azez yolunu açmak ve sivilleri korumak olduğu vurgulandı.

Askeri faaliyetlerin uluslararası hukuka uygun şekilde icra edileceği, sivillerin tahliyesine öncelik verileceği ve yalnızca saldırılardan sorumlu silahlı grupların hedef alınacağı belirtildi.

Terör örgütü SDG okul ve hastaneye saldırdı

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan SDG saldırılarında 1 asker ve 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da SDG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü SDG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.