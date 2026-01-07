Çok Bulutlu 14.1ºC Ankara
Dünya
AA 07.01.2026 15:01

Katil İsrail, Gazze'de İHA saldırısı düzenledi

Katil İsrail ordusunun Gazze'de insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, bir Filistinli yaralandı.

Katil İsrail, Gazze'de İHA saldırısı düzenledi

Sağlık kaynaklarının yaptığı açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan atılan bomba nedeniyle yaralanan kişinin Baptist Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları da İHA'dan atılan bombanın "Battış" ailesine ait bir eve isabet ettiğini, saldırı sonrasında evde çıkan yangına sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini aktardı.

Saldırının gerçekleştiği bölgenin, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun daha önce çekildiği alanlar arasında yer aldığı ve bunun da bir başka ihlal olarak kayda geçtiği ifade edildi.

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
OKUMA LİSTESİ