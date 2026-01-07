Katil İsrail, Gazze'de İHA saldırısı düzenledi

Sağlık kaynaklarının yaptığı açıklamada, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde İsrail ordusuna ait Quadcopter tipi drondan atılan bomba nedeniyle yaralanan kişinin Baptist Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Görgü tanıkları da İHA'dan atılan bombanın "Battış" ailesine ait bir eve isabet ettiğini, saldırı sonrasında evde çıkan yangına sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiğini aktardı.

Saldırının gerçekleştiği bölgenin, 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail ordusunun daha önce çekildiği alanlar arasında yer aldığı ve bunun da bir başka ihlal olarak kayda geçtiği ifade edildi.