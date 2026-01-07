Maduro iddianamesinde ilginç gelişme

Trump yönetimi eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hakkındaki şüpheli bir iddiayı geri çekti.

ABD'de 2020 tarihli bir iddianamede Maduro, "Cartel de los Soles" adlı bir uyuşturucu kartelini yönetmekle suçlanıyordu.

Trump yönetimi Maduro'ya karşı operasyonu meşrulaştırmak için 2025'te kartel olduğu iddiasıyla Cartel de los Soles'i terör örgütü ilan etti. Ancak, son iddianamede bu örgütten bahsedilmedi.

Cartel de los Soles'in aslında bir uyuşturucu örgütü olmadığı, 1990’larda Venezuela medyasında, uyuşturucu parasıyla yozlaşmış yetkilileri tanımlamak için uydurulmuş bir argo terim olduğu ortaya çıktı.

Maduro hakkındaki uyuşturucu ile ilgili suçlamalar devam ediyor.

ABD savcıları 25 sayfalık iddianamede, 1999 yılındaki uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasını esas aldı.

ABD hükümeti, Maduro'nun devlet başkanı olmadan önce uyuşturucu kaçakçılarına pasaport sağladığı iddiasında bulunuyor.

Savcılar, Maduro'nun Venezuela Ulusal Meclisi'nin eski başkanı olan eşini, uyuşturucu sevkiyatları için yüz binlerce dolarlık rüşvet kabul etmekle suçluyor.

Çiftin, devlet destekli çeteleri kontrol ettiği de iddialar arasında. Maduro çiftine uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarına engel olmaya çalışan kişilere yönelik kaçırma, dayak ve cinayet emirleri verdiği suçlaması da yöneltiliyor.