Çok Bulutlu 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.01.2026 12:11

Halep'te Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasındaki çatışmalar sürüyor

Suriye'de terör örgütü YPG'nin, Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırılardan sonra başlayan çatışmalar ikinci günde devam ediyor.

Halep'te Suriye ordusu ile terör örgütü YPG arasındaki çatışmalar sürüyor
[Fotograf: AA]

Terör örgütü, sabah saatlerinde kentin Süryan Mahallesi'nde sivil yerleşim yerlerini topçu saldırısıyla hedef alırken, Eşrefiye ve Şeyh Maksut çevresinde aralıklarla ağır silahlarla çatışma sesleri duyuluyor.

Suriye ordusu, örgütün sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılara karşı misilleme yapıyor.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı sivil savunma ekipleri de Halep'in çeşitli mahallelerinde evlerinde mahsur kalan aileleri tahliye etmeye başladı.

Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinden güvenli bölgelere tahliye edilen siviller, barınma merkezine yerleştiriliyor.

Halep’teki çatışmalar

Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan çatışmalarda 1 asker ve 4 sivil ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.

Suriye ordusu da YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.

Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, eğitime ara verilmişti.

Halep Uluslararası Havalimanında da uçuşlar askıya alınmıştı.

Terör örgütü YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.

ETİKETLER
PKK/YPG
Sıradaki Haber
Fransa: ABD’nin Grönland tehdidi dahil her türlü gözdağına karşı çalışma başlattık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:10
Uyuşturucu soruşturmasında 10 şüphelinin testi pozitif çıktı
15:05
Suriye ordusu, Halep'te YPG'ye yönelik nokta operasyonlara başladı
14:15
Türkiye'de 2025'te yaklaşık 200 bin elektrikli araç satıldı
14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
13:54
Bakan Bolat: İhracat hedefine ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz
14:27
Terör örgütü YPG, Halep'te sivillerin güvenli noktalara geçişini engelliyor
Bitlis'teki "Deliklitaş" buz sarkıtlarıyla kaplandı
Bitlis'teki "Deliklitaş" buz sarkıtlarıyla kaplandı
FOTO FOKUS
Fırtına, Tuzla Tersanesi'nde vinci devirdi
Fırtına, Tuzla Tersanesi'nde vinci devirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ