Duman 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.01.2026 13:01

Avustralya'nın güneyinde son yılların en sıcak günü kayıtlara geçti

Avustralya'nın güneyinde son yılların en sıcak günü kaydedilirken yetkililer, orman yangını riskine karşı uyarılarını sürdürüyor.

Avustralya'nın güneyinde son yılların en sıcak günü kayıtlara geçti

ABC News'ün haberine göre, Avustralya'nın güneyindeki birçok bölgede sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı.

Ülkenin güneyindeki pek çok kentte son yılların en sıcak gününün kaydedildiğini açıklayan yetkililer, orman yangını riskine karşı uyarılar yapmaya devam ediyor.

Melbourne kentinde hava sıcaklığı 6 yılın en yüksek seviyesi olan 41 dereceye ulaşırken Adelaide kentinde sıcaklık 43 dereceye çıktı. Başkent Canberra'da ise hava sıcaklığı 37 derece olarak ölçüldü.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle Victoria eyaleti ve Perth kentinde çıkan yangınlarla mücadele sürüyor.

Sıcak hava dalgasının ilerleyen günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken hafta sonu Sydney kentinde sıcaklıkların zirveye ulaşacağı öngörülüyor.

ETİKETLER
Avustralya Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Hollanda’da evlendirme memurunun yapay zekayla yazdığı konuşması nedeniyle nikah geçersiz sayıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:06
TİHEK'ten ayrımcılık yapanlara 2025'te 9,8 milyon lira ceza
14:01
Kıymetli Maden Ticaret Sistemi'ne yeni düzenleme
13:52
Yargıtay'dan 7 kez motor arızası veren otomobil için "gizli ayıp" kararı
13:50
Yalova'da bir avukat uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
13:52
3 isim daha AK Parti'ye katıldı
13:25
Tarım sayımının yüzde 90'ı tamamlandı
Hakkari'de kar nedeniyle seralar çöktü
Hakkari'de kar nedeniyle seralar çöktü
FOTO FOKUS
Trabzon'da toprak kaymasından etkilenen binada hasar tespit çalışmaları sürüyor
Trabzon'da toprak kaymasından etkilenen binada hasar tespit çalışmaları sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ