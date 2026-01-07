Duman 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.01.2026 11:27

Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor

Katil İsrail ordusu, yürürlükteki ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki birçok bölgeye hava bombardımanı ve topçu atışlarıyla saldırılarda bulundu.

Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen, Gazze'de saldırılarını sürdürüyor

Bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail topçuları, Gazze kentinin doğusundaki mahalleleri hedef aldı, eşzamanlı olarak askeri araçlarından bölgeye ateş edildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesimlerdeki Deyr Belah kentlerine ise İsrail savaş uçakları hava saldırıları düzenlendi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki kontrolü altında altında tuttuğu bölgelerin içinde de birçok binayı yerle bir etti.

Söz konusu saldırılara ilişkin henüz herhangi bir can kaybı ya da yaralanma kaydedilmedi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 391'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 279'a yükseldiği paylaşılmıştı.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze
Sıradaki Haber
Japon nükleer yetkilisi gizli veriler içeren telefonunu Çin'de kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
12:08
Libya heyetini taşıyan uçağın karakutusu hasar görmüş
11:52
Trabzon'da toprak kaymasından etkilenen binada hasar tespit çalışmaları sürüyor
11:45
Su ürünleri 2025'te rekor ihracata ulaştı
11:36
Emine Erdoğan: Görme engelli kardeşlerimizin mücadele ettikleri engelleri fark edelim
11:26
MASAK'tan bahis faaliyeti yürüten yükümlülere yeni düzenleme
Hititlerden kalan tuz mağarası geçen yıl yaklaşık 1,8 milyon ziyaretçi çekti
Hititlerden kalan tuz mağarası geçen yıl yaklaşık 1,8 milyon ziyaretçi çekti
FOTO FOKUS
Trabzon'da toprak kaymasından etkilenen binada hasar tespit çalışmaları sürüyor
Trabzon'da toprak kaymasından etkilenen binada hasar tespit çalışmaları sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ