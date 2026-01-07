Duman 10.1ºC Ankara
Japan Today 07.01.2026 10:40

Japon nükleer yetkilisi gizli veriler içeren telefonunu Çin'de kaybetti

Japonya’da nükleer düzenleyici kurumun bir yetkilisi, Çin’i ziyaret ederken gizli bilgiler içeren iş telefonunu kaybetti.

Japon nükleer yetkilisi gizli veriler içeren telefonunu Çin'de kaybetti
[Temsili fotoğraf]

Henüz bulunamayan akıllı telefonda, Nükleer Düzenleme Kurumu’nun nükleer güvenlik biriminde görev yapan personelin isim ve iletişim bilgilerinin yer aldığı açıklandı.

Olayı Japonya Kişisel Bilgilerin Korunması Komisyonu’na bildiren nükleer denetim kurumu, "bilgi sızıntısı ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini" duyurdu.

Kaynaklara göre yetkilinin, 3 Kasım’da Şanghay’daki bir havaalanında güvenlik kontrolü sırasında el bagajından eşyalarını çıkarırken telefonu kaybettiği düşünülüyor.

Yetkili, telefonun kaybolduğunu üç gün sonra fark etti ancak cihaza ulaşılamadı. Telefon kapsama alanı dışında olduğu için uzaktan kilitleme veya içindeki verileri silme işlemi de yapılamadı.

Nükleer Düzenleme Kurumu, kendilerine telefon tahsis edilen personelin, acil bir durum halinde ulaşılabilir olmaları gerektiğinden, yurt dışı seyahatler dahil olmak üzere telefonu her zaman yanlarında taşımaları yönünde talimat verildiğini belirtti.

Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için önlemler alınacağı ve yurt dışı seyahatlerde akıllı telefon taşınmasına ilişkin kuralların gözden geçirileceği duyuruldu.

Japonya
