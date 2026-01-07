Duman 10.1ºC Ankara
AA 07.01.2026 10:43

Kolombiya, ABD'nin olası saldırısına karşı egemenliği askeri yollarla savunacakları mesajı verdi

Kolombiya Dışişleri Bakanı Rosa Yolanda Villavicencio, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu hedef almasının ardından durumun diplomatik yollarla ele alındığını ancak olası bir "saldırı" karşısında egemenliğin askeri yollarla savunulacağını söyledi.

Kolombiya, ABD'nin olası saldırısına karşı egemenliği askeri yollarla savunacakları mesajı verdi

El Tiempo internet sitesinin haberine göre, Villavicencio, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Villavicencio, "ABD'nin ülkemize yönelik olası saldırısı konusunda, egemenliğimizi savunma noktasında netiz. Bunun için, Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun başkomutanlığında, son derece hazırlıklı ve donanımlı bir ordumuz var ve bu ordunun halkımızı savunması gerekir." ifadelerini kullandı.

Diplomatik kanalların açık tutulduğunu belirten Villavicencio, önceliklerinin diyalog olduğunu vurguladı.

Villavicencio ayrıca, ABD'nin Bogota Büyükelçiliği geçici maslahatgüzarı John McNamara ile bu konuda görüşeceklerini ve protesto notası vereceklerini ifade etti.

Bakan Villavicencio, "Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret, ülkemize yönelik hakarettir ve bugün Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu bu makama taşıyan tüm demokratik süreçlerin yok sayılması anlamına gelir." diye konuştu.

Trump, Petro'yu hedef almıştı

ABD Başkanı Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiği iddiasını yinelemişti.

Trump, "(Petro'nun) Kokain ürettiği fabrikaları var, kokaini üretiyor ve ABD'ye gönderiyor. Kendisinin dikkatli olması lazım." değerlendirmesini yapmıştı.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası saldırı ihtimaline ilişkin, "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Trump'ın "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesinin ardından Petro, son sözlerin basına yansıdığı şekliyle olup olmadığını ve çevirilerini kontrol edeceğini, bu "gayrimeşru tehdide" gerçekten anladıktan sonra yanıt vereceğini belirtmişti.

Kolombiya ABD Venezuela
Hititlerden kalan tuz mağarası geçen yıl yaklaşık 1,8 milyon ziyaretçi çekti
