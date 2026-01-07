Duman 10.1ºC Ankara
Dünya
AA 07.01.2026 10:38

ABD'nin Sahil Güvenlikten kaçan Rusya tescilli petrol tankerine müdahale etmeyi planladığı iddiası

ABD'nin Venezuela istikametinde ilerleyen ancak geçen ay ABD Sahil Güvenlik ekiplerinden kaçmak için rota değiştiren ve tescilini Rusya olarak gösteren petrol tankerine müdahalede bulunma planları yaptığı ileri sürüldü.

ABD'nin Sahil Güvenlikten kaçan Rusya tescilli petrol tankerine müdahale etmeyi planladığı iddiası

ABD medyasındaki haberlere göre, ABD ile Rusya arasında gerilimi artırma riski taşıyan konu başlıklarından birinin, geçen aydan bu yana Atlantik Okyanusu'nda ABD Sahil Güvenlikten kaçan petrol tankeri olması bekleniyor.

Başta Venezuela'ya doğru yol alan ancak geçen ay ABD Sahil Güvenliği ekiplerince durdurulmamak için rotasını geri çeviren petrol tankerinin en son Kuzey Atlantik'te, İngiltere yakınlarında olduğu ve kuzeydoğu yönünde ilerlediği aktarıldı.

CNN kanalına konuşan kaynaklar, ABD'nin, kaçış sırasında üzerine Rusya bayrağı çizilen ve ülkenin koruması altında olduğu iddia edilen bu petrol tankerine müdahalede bulunmak üzere plan yaptığını belirtti.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, ABD'nin bu amaçla İngiltere çevresinde askeri varlığını yeniden konuşlandırdığını ve son dönemde yakalanmaktan kaçınan diğer petrol tankerlerinin de durdurulmasına yönelik planlar bulunduğunu ifade etti.

The Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer de Rusya'nın önce ABD'den takibi bırakması için talepte bulunduğunu ancak sonrasında petrol tankerine eşlik etmesi için bir denizaltısını ve diğer deniz araçlarını gönderdiğini söyledi.

"Bella 1"

Eski adıyla "Bella 1" olarak bilinen petrol tankeri, yasa dışı şekilde petrol taşıdığı gerekçesiyle 2024'ten bu yana ABD yaptırımlarına tabi tutuluyor.

Son dönemde Venezuela istikametinde ilerlerken ABD Sahil Güvenliğinin takibine takılan petrol tankeri, iki haftadan fazla süredir Atlantik Okyanusu'nda ABD ablukasından kaçmaya çalışıyor.

ABD'nin geçen ay petrol tankerine çıkma girişimi püskürtülmüş, ardından mürettebat, geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını "Marinera" ve tescilini de Rusya olarak değiştirmişti.

ABD
