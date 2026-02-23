Yeni haftada hava sıcaklıkları azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Hafta başında hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, ilerleyen günlerde ise sıcaklıkların yeniden düşerek yer yer mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Haftanın ilk günü Orta ve Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Sakarya, Kocaeli, Afyonkarahisar, Yozgat, Kayseri, Niğde, Tunceli, Bingöl ve Erzincan çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Sivas, Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis ve Iğdır çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülecek yağışların yüksek kesimlerde kara dönüşmesi öngörülürken, gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Çarşamba günü ise yağışın yurt genelinde yeniden etkili olması bekleniyor. Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar görüleceği tahmin ediliyor.

Haftanın son günlerinde yağışların doğu kesimlere çekilmesi bekleniyor. Batı ve iç bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülürken, doğu kesimlerde gece saatlerinde buzlanma ve don riski sürecek.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu. Yetkililer, don riski ve buzlanma nedeniyle özellikle sürücülerin sabah ve gece saatlerinde dikkatli olmalarını istedi.

Üç büyük ilde ise bugün parçalı bulutlu hava etkili olacak. Ankara ve İstanbul’da en yüksek sıcaklık 8, İzmir’de ise 15 derece civarında seyredecek.

Yetkililer, ani hava değişimine karşı vatandaşları güncel raporları takip etmeleri konusunda uyardı.