Kim Jong Un yeniden partisinin lideri seçildi

Devlet haber ajansı KCNA, Kim'in liderliği altında Kuzey Kore'nin nükleer güçleri merkeze alarak "savaş caydırıcılığını köklü bir şekilde geliştirdiğini" bildirdi.

Uzun süredir uygulanan uluslararası yaptırımlara rağmen Pyongyang yönetimi, nükleer kapasitesini artırmaya ve yasaklı kıtalararası füzeleri test etmeye devam etti. Ancak rejimin kapalı yapısı, askeri alanda kaydedilen ilerlemenin tam olarak ölçülmesini zorlaştırıyor.

2011 yılında babasının ölümünün ardından yönetimi devralan Kim, nükleer silah programına büyük yatırımlar yaparak Kuzey Kore'yi Batı ve özellikle ABD için daha büyük bir sınama haline getirdi.

Kongrenin dördüncü gününde, ülkenin silah programının bir sonraki aşamasının açıklanması bekleniyor. Kongre öncesinde Pyongyang, nükleer kapasiteye sahip olduğu belirtilen yeni roket fırlatıcılarını kamuoyuna tanıtmıştı.

Siyasi yapıda değişim ve ekonomi vaatleri

19 Şubat'ta başlayan ve son on yılda her beş yılda bir düzenlenen kongreye yaklaşık 5 bin parti üyesi katıldı. Bu toplantılar, ülkenin dış politikasından nükleer hedeflerine kadar önceliklerini anlamak açısından en önemli siyasi olay olarak kabul ediliyor.

Kim liderliğini korurken, partinin yürütme komitesinde 2021'deki son toplantıdan bu yana önemli değişiklikler yapıldı. Devlet medyasına göre, 39 üyeli komitenin yarısından fazlası yenilendi.

Kim Jong Un, geçen hafta yaptığı açılış konuşmasında, ülke ekonomisini güçlendirme ve halkın yaşam standartlarını yükseltme sözü vererek bunları "ağır ve acil tarihi görevler" olarak nitelendirdi.

Halefiyet tartışmaları ve Ju Ae

Kongrede tüm dikkatler, Kim'in kızı Ju Ae'nin törenlere katılıp katılmayacağına çevrildi. Güney Kore istihbarat teşkilatı, bu ayın başlarında Kim'in halefi olarak Ju Ae'yi seçtiğini öne sürmüştü.

Yaklaşık 13 yaşında olduğu tahmin edilen Kim Ju Ae, son dönemde füze denetimleri ve askeri geçit törenleri gibi resmi etkinliklerde babasının yanında daha sık görülmeye başladı.