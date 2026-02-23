2 bin 500'den fazla işletmenin helal belgesi güvence altında

Bakanlıktan yapılan açıklamada, HAK'ın helal ürün ve hizmet ticaretinde güvenin merkezinde yer aldığı belirtildi.

Kuruma bugüne kadar 227 akreditasyon başvurusunun yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Gerçekleştirilen inceleme ve denetimler sonucunda 128 başvuru için akreditasyon kararı verildi. Asgari şartları karşılamayan 70'in üzerindeki başvuru ise olumsuz sonuçlandırıldı. HAK tarafından verilen akreditasyon kararları sayesinde 2 bin 500'den fazla işletmenin helal belgesi güvence altına alındı. Bu sistem hem üretim hem de belgelendirme süreçlerinde disiplin sağladı, tüketici güvenini önemli ölçüde artırdı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, başlangıçta sadece gıda ürünlerini kapsayan akreditasyon faaliyetlerinin kapsamının 2025 yılında genişletildiği ve yemek sunumu, gıda ambalaj, kozmetik, turizm, lojistik ve konaklama gibi alanların da incelemeye alındığı bildirildi.

Kurumun faaliyete geçmesiyle HAK akreditasyonu olmadan helal belgesi düzenleyen herhangi bir kuruluşun kalmadığı bilgisi verilen açıklamada, geliştirilen yeni programların kapsamına dair şu değerlendirmede bulunuldu:

"Laboratuvar akreditasyonu, önemli bir başlık haline geldi. Bir ürünün helal belgesi alabilmesi için dini kurallara uygun olmasının yanında, sağlık, hijyen, güvenlik ve kalite standartlarını da karşılaması şartı arandı. Bu uygunluk, tarafsız ve yetkin laboratuvar analizleriyle doğrulandı. HAK, özellikle 2025 içinde birçok laboratuvarı akredite ederek bu alandaki kalite güvencesini güçlendirdi. Yürütülen çalışmalar, Türkiye'nin ihracat odaklı güçlü ekonomisine katkı sağladı ve ülkemizin kalite altyapısını daha da sağlamlaştırdı."

"İthal ürünlerde helal işaretine sıkı denetim uygulanıyor"

Açıklamada, Türkiye'de helal sertifikasyon sisteminin gönüllülük esasına dayandığı, ithal ürünlerde tüketiciyi korumaya yönelik yeni adımların atıldığı ifade edildi.

Hazırlıkları süren yeni İthalat Tebliği ile ürünlere eşlik eden helal belgeleri ve ürünlerin üzerindeki helal işaret ve sembollerin daha etkin biçimde denetleneceği vurgulanan açıklamada, tebliğin yürürlüğe girmesiyle HAK akreditasyonuna sahip olmayan kuruluşlar tarafından düzenlenen helal belgeleriyle ithalat yapılamayacağı ve böylece hem tüketicinin korunacağı hem de sistemdeki güven standardının yükseltileceği kaydedildi.

Açıklamada, HAK tarafından akredite edilen kuruluşların düzenlediği helal belgelerinin, uluslararası ticarette büyük ölçüde kabul gördüğü ve bununla birlikte dünya genelinde helal belgelendirme sistemlerinin farklılık göstermesinin bazı ülkelerde mükerrer belge ihtiyacına ve ek maliyetlere yol açabileceği hatırlatıldı.

HAK'ın sorunun çözümüne yönelik helal belgelerinin uluslararası düzeyde karşılıklı tanınmasını sağlayacak çalışmalar yürüttüğü belirtilen açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı olarak Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumu'nun (IFHAB) kurulduğu bildirildi.

Açıklamada, 27 ülkenin akreditasyon kurumunun üye olduğu bu yapının kuruluş sürecinde HAK'ın aktif rol üstlendiği ve iç mevzuat çalışmalarını tamamlamak üzere olan IFHAB'ın kısa süre içerisinde faaliyete geçmesinin hedeflendiği kaydedildi.

IFHAB'ın devreye girmesiyle helal belgelerinin karşılıklı tanınmasının sağlanacağı, mükerrer belgelendirme ihtiyacının azalacağı, İİT üyesi ülke pazarlarına girişin kolaylaşacağı ve helal belgelerinin uluslararası güvenilirliğinin daha da artacağı belirtilen açıklamada, tek bir helal belgesiyle küresel ölçekte ticaret yapabilmenin önünün açılmış olacağı vurgulandı.

"HAK, 35 ülkeden 1600'ün üzerinde katılımcıya eğitim verdi"

Açıklamada, HAK'ın İİT ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartlarını esas alarak akreditasyon faaliyetlerini yürüttüğü hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu standartların daha iyi anlaşılması ve uluslararası alanda yaygınlaşması amacıyla kapsamlı eğitim programları düzenlenmektedir. SMIIC ile imzalanan mutabakat zaptı sayesinde HAK, helal kalite altyapısı alanında uluslararası bir 'eğitim üssü' konumuna gelmiştir. Bugüne kadar 70 eğitim programı düzenlenmiş, 35 ülkeden 1600'ün üzerinde katılımcıya eğitim verilmiştir. Eğitimlere gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler ve ilahiyat mezunları gibi farklı uzmanlık alanlarından profesyoneller katılmıştır. Eğitim sonunda verilen sertifikalar, SMIIC tarafından da tanınmakta ve uluslararası geçerlilik taşımaktadır. Bu durum, sektör profesyonelleri için önemli istihdam fırsatları oluşturmaktadır."