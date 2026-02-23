Parçalı Bulutlu 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 23.02.2026 10:00

Borsa İstanbul haftaya 14.092,16 puandan başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,13 artışla 14.092,16 puandan başladı.

Borsa İstanbul haftaya 14.092,16 puandan başladı

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 yükselişle 13.934,06 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 158,11 puan ve yüzde 1,13 artışla 14.092,16 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi yüzde 1,01 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,44 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de bazı tarifelerin Yüksek Mahkemece yasaya aykırı bulunması ve ABD-İran arasındaki tansiyonun her an artabileceğine yönelik endişelerle haftaya karışık seyirle başlarken, yurt içinde pay piyasaları küresel piyasalardan pozitif ayrıştı.

ABD'deki Yüksek Mahkemenin ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye aldığı "acil durum" tarifelerini yasaya aykırı bulmasının ardından, Trump'tan gelen yeni bir tarife hamlesi belirsizlikleri artırdı.

1974 Ticaret Yasası uyarınca tüm ülkelere yüzde 10 küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzalayan Trump, daha sonra bu oranı yüzde 15'e çıkaracağını açıkladı.

Trump yönetimi ile Yüksek Mahkeme arasında birbirini takip eden zıt adımların atılabileceğine yönelik endişeler, ticaret politikalarına ilişkin öngörülebilirliği azaltarak ABD varlıklarına yönelik risk algısının yükselmesine neden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun gündemin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.200 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
2 bin 500'den fazla işletmenin helal belgesi güvence altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
AB: Gazze barış sürecinin parçası olmak istiyoruz
10:51
Ömer Çelik: İsrail'in sınırları neresidir?
10:31
Güven endeksi perakende ticarette arttı
10:27
NYT: Trump, İran'a yönelik askeri saldırı seçeneklerini değerlendiriyor
10:44
Türkiye, yenilenebilir enerjide vites yükseltti
10:12
Van ve Hakkari’de 406 kilo uyuşturucu ele geçirildi
"Kırmızı" uyarı koduyla izlenen Meriç Nehri'nin debisi artıyor
"Kırmızı" uyarı koduyla izlenen Meriç Nehri'nin debisi artıyor
FOTO FOKUS
Hatay'da 8 katlı binada yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
Hatay'da 8 katlı binada yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ