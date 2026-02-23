Parçalı Bulutlu 3.5ºC Ankara
TRT Haber 23.02.2026 09:32

'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıran 14 kişi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’Casperlar’ suç örgütüne bilgi sızdıran kişilere yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıran 14 kişi tutuklandı

7 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüphelinin adliye süreci tamamlandı. Aralarında 7 polis memurunun da yer aldığı 14 şüpheli tutuklandı.

4 şüpheli için adli kontrol kararı alındı.

Tutuklanan örgüt üyelerinin ve bazı kamu görevlilerinin, 'örgütsel hiyerarşi içinde hareket ettikleri' belirtildi.

Savcılığın mahkemeye sevk yazısında, şüpheliler hakkında Alman makamlarından gelen bilgiler de yer aldı.

Suç örgütünün, Almanya'da uyuşturucu soruşturması yürüten bir savcıya yönelik silahlı saldırı planladığı iddia edildi.

Almanya'da yakalanan örgüt üyelerinin telefon kayıtlarına da dikkat çekildi. Bu kayıtlarda, örgüt üyeleriyle birlikte hareket ettiği belirlenen kamu personelinin de tutuklandığı kaydedildi.
 

