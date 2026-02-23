'Casperlar' suç örgütüne bilgi sızdıran 14 kişi tutuklandı

7 ildeki operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüphelinin adliye süreci tamamlandı. Aralarında 7 polis memurunun da yer aldığı 14 şüpheli tutuklandı.

4 şüpheli için adli kontrol kararı alındı.

Tutuklanan örgüt üyelerinin ve bazı kamu görevlilerinin, 'örgütsel hiyerarşi içinde hareket ettikleri' belirtildi.

Savcılığın mahkemeye sevk yazısında, şüpheliler hakkında Alman makamlarından gelen bilgiler de yer aldı.

Suç örgütünün, Almanya'da uyuşturucu soruşturması yürüten bir savcıya yönelik silahlı saldırı planladığı iddia edildi.

Almanya'da yakalanan örgüt üyelerinin telefon kayıtlarına da dikkat çekildi. Bu kayıtlarda, örgüt üyeleriyle birlikte hareket ettiği belirlenen kamu personelinin de tutuklandığı kaydedildi.

