Dünya
AA 23.02.2026 10:48

AB: Gazze barış sürecinin parçası olmak istiyoruz

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'deki barış sürecinin parçası olmak istediklerini belirterek, Filistinli polislerin eğitimi konusunda İsrail'in onayına ihtiyaç duyduklarını bildirdi.

AB: Gazze barış sürecinin parçası olmak istiyoruz

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamada bulundu.

AB dışişleri bakanlarının, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini de görüşeceklerini, ancak bu konuda mutabakat bulunmadığını aktaran Kallas, "Biz gerekli baskıyı sürdüreceğiz." dedi.

Kaja Kallas, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde, AB'nin masada olmamasına değinerek, "Kimin Rusya'yla konuştuğundan daha önemli olan Rusya'nın ne taviz vereceğini görmek." görüşünü paylaştı.

Gazze barış süreci

AB'nin, Gazze'deki barış sürecinin parçası olmak istediğini vurgulayan Kallas, AB'nin Refah Sınır Yardım Misyonu (EUBAM Refah) ve AB Filistin Toprakları Polis Misyonunun (EUPOL COPPS) bu bağlamda önemli rol oynayabileceğine işaret etti.

Kallas, Hamas'ın silahsızlandırılması için Filistin polisine ihtiyaç olduğunu ve bu çerçevede EUPOL COPPS'un fayda sağlayabileceğini söyleyerek, "Ürdün ve Mısır tarafıyla anlaşmalarımız var ancak İsrail'in de onayına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Avrupa Birliği İsrail ABD Gazze
