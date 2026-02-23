Parçalı Bulutlu 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.02.2026 08:54

ABD Gizli Servisi, Trump'ın Mar-a-Lago yerleşkesine izinsiz giren silahlı kişiyi vurarak öldürdü

ABD Gizli Servisi, Başkan Donald Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinin yerleşkesine elinde av tüfeği ve yakıt bidonuyla izinsiz girdiği belirtilen bir şüphelinin vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ABD Gizli Servisi, Trump'ın Mar-a-Lago yerleşkesine izinsiz giren silahlı kişiyi vurarak öldürdü

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, yerel saatle 01.30 civarında 20'li yaşlarının başında olduğu değerlendirilen bir kişi, yerleşkenin kuzey kapısı yakınlarında güvenli çevre hattını ihlal etti.

Şüpheli, Gizli Servis yetkilileri ve Palm Beach Şerif Ofisi personeli tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetti.

Elinde av tüfeği ve yakıt bidonu taşıdığı belirtilen şüphelinin kimlik bilgilerinin, ailesine haber verilene kadar gizli tutulacağı aktarılan açıklamada, olay sırasında Trump'ın malikanesindeki Mar-a-Lago yerleşkesinde Gizli Servis tarafından korunan herhangi bir kişinin bulunmadığı ve güvenlik güçlerinden yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Gizli Servisi ve Palm Beach Şerif Ofisi olayla ilgili ortak soruşturma başlattı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump
Sıradaki Haber
Kim Jong Un yeniden partisinin lideri seçildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
AB: Gazze barış sürecinin parçası olmak istiyoruz
10:31
Güven endeksi perakende ticarette arttı
10:27
NYT: Trump, İran'a yönelik askeri saldırı seçeneklerini değerlendiriyor
10:44
Türkiye, yenilenebilir enerjide vites yükseltti
10:12
Van ve Hakkari’de 406 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:09
Erzurum'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
"Kırmızı" uyarı koduyla izlenen Meriç Nehri'nin debisi artıyor
"Kırmızı" uyarı koduyla izlenen Meriç Nehri'nin debisi artıyor
FOTO FOKUS
Hatay'da 8 katlı binada yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
Hatay'da 8 katlı binada yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ