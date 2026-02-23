Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılıkta yerli üretimi artırmak amacıyla hazırlanan "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek" projesi ile 2026 yılı için belirlenen 14,5 milyar liralık kırsal kalkınma bütçesinin yarısının genç ve kadın üreticiler ile aile işletmelerine tahsis edilecek.

150 bin küçükbaş dağıtılacak

Projenin ilk etabında, üreticilere uygun şartlarda toplam 150 bin küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, faydalanmaya hak kazanan her üreticiye 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 100 adet küçükbaş hayvan temin edilecek.

Aylık 15 bin lira bakım desteği

Üreticilerin mali yükünü hafifletmek amacıyla, dağıtılan hayvanlar için aylık 15 bin lira, yıllık ise toplam 180 bin lira tutarında bakım ve besleme desteği sağlanacak. Ayrıca, projeden yararlanan yetiştiricilerin teslim aldığı hayvanların ilk yıla ait sigorta giderleri de devlet tarafından karşılanacak.

Faizsiz kredi ve uzun vade imkanı

Projenin finansman ayağında Ziraat Bankası aracılığıyla üreticilere faizsiz kredi imkanı sunulacak. Tahsis edilecek kredilerde, üretim sürecinin oturması için 2 yıla kadar geri ödemesiz dönem uygulanacak. Geri ödeme süreci ise toplamda 7 yıla kadar varan vade seçenekleriyle kolaylaştırılacak.

TİGEM garantili üstün genetik

Dağıtılacak hayvanlar, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çiftliklerinde yetiştirilen ve üstün genetik özelliklere sahip ırklardan seçilecek. Dağıtımlarda bölgesel iklim ve arazi koşullarına uygun ırkların seçilmesine özen gösterilecek.

Genç mezunlara ve kadınlara öncelik

Üretimde sürekliliği ve profesyonelleşmeyi sağlamak amacıyla projede kadın ve genç üreticilere öncelik tanınacak. Özellikle veteriner hekimlik, ziraat mühendisliği ve gıda mühendisliği bölümlerinden yeni mezun olan gençlerin projeye başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecek. Bu sayede eğitimli iş gücünün kırsalda istihdam edilmesi ve gençlerin kendi işlerini kurarak üretime katılması hedefleniyor.

Teslimatlar bu yıl başlıyor

Hazırlıkları tamamlanan projenin ilk aşamasında, hayvanların yetiştiricilere teslimatına bu yıl içinde başlanması planlanıyor. Küçükbaş hayvancılık alanında yatırım yapmak isteyen kadın ve genç üreticiler, açıklanan şartlar çerçevesinde projeye başvuruda bulunabilecek.