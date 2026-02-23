Parçalı Bulutlu 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 23.02.2026 10:02

Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek" projesiyle, 150 bin küçükbaş hayvanın dağıtımına bu yıl başlanırken, üreticilere 2 yıl geri ödemesiz faizsiz kredi ve yıllık 180 bin lira bakım desteği sağlanacak.

Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
[Fotograf: AA]

Kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılıkta yerli üretimi artırmak amacıyla hazırlanan "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek" projesi ile 2026 yılı için belirlenen 14,5 milyar liralık kırsal kalkınma bütçesinin yarısının genç ve kadın üreticiler ile aile işletmelerine tahsis edilecek.

150 bin küçükbaş dağıtılacak

Projenin ilk etabında, üreticilere uygun şartlarda toplam 150 bin küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, faydalanmaya hak kazanan her üreticiye 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere toplam 100 adet küçükbaş hayvan temin edilecek.

Aylık 15 bin lira bakım desteği

Üreticilerin mali yükünü hafifletmek amacıyla, dağıtılan hayvanlar için aylık 15 bin lira, yıllık ise toplam 180 bin lira tutarında bakım ve besleme desteği sağlanacak. Ayrıca, projeden yararlanan yetiştiricilerin teslim aldığı hayvanların ilk yıla ait sigorta giderleri de devlet tarafından karşılanacak.

Faizsiz kredi ve uzun vade imkanı

Projenin finansman ayağında Ziraat Bankası aracılığıyla üreticilere faizsiz kredi imkanı sunulacak. Tahsis edilecek kredilerde, üretim sürecinin oturması için 2 yıla kadar geri ödemesiz dönem uygulanacak. Geri ödeme süreci ise toplamda 7 yıla kadar varan vade seçenekleriyle kolaylaştırılacak.

TİGEM garantili üstün genetik

Dağıtılacak hayvanlar, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çiftliklerinde yetiştirilen ve üstün genetik özelliklere sahip ırklardan seçilecek. Dağıtımlarda bölgesel iklim ve arazi koşullarına uygun ırkların seçilmesine özen gösterilecek.

Genç mezunlara ve kadınlara öncelik

Üretimde sürekliliği ve profesyonelleşmeyi sağlamak amacıyla projede kadın ve genç üreticilere öncelik tanınacak. Özellikle veteriner hekimlik, ziraat mühendisliği ve gıda mühendisliği bölümlerinden yeni mezun olan gençlerin projeye başvuruları öncelikli olarak değerlendirilecek. Bu sayede eğitimli iş gücünün kırsalda istihdam edilmesi ve gençlerin kendi işlerini kurarak üretime katılması hedefleniyor.

Teslimatlar bu yıl başlıyor

Hazırlıkları tamamlanan projenin ilk aşamasında, hayvanların yetiştiricilere teslimatına bu yıl içinde başlanması planlanıyor. Küçükbaş hayvancılık alanında yatırım yapmak isteyen kadın ve genç üreticiler, açıklanan şartlar çerçevesinde projeye başvuruda bulunabilecek.

ETİKETLER
Hayvancılık Tarımsal Destek Devlet Desteği
Sıradaki Haber
Borsa İstanbul haftaya 14.092,16 puandan başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
AB: Gazze barış sürecinin parçası olmak istiyoruz
10:31
Güven endeksi perakende ticarette arttı
10:27
NYT: Trump, İran'a yönelik askeri saldırı seçeneklerini değerlendiriyor
10:44
Türkiye, yenilenebilir enerjide vites yükseltti
10:12
Van ve Hakkari’de 406 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:09
Erzurum'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
"Kırmızı" uyarı koduyla izlenen Meriç Nehri'nin debisi artıyor
"Kırmızı" uyarı koduyla izlenen Meriç Nehri'nin debisi artıyor
FOTO FOKUS
Hatay'da 8 katlı binada yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
Hatay'da 8 katlı binada yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ