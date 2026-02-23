Parçalı Bulutlu 3.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 23.02.2026 10:29

Güven endeksi perakende ticarette arttı

Güven endeksi şubatta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe aynı kalırken perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 arttı, inşaat sektöründe ise yüzde 2,1 azalış gösterdi.

Güven endeksi perakende ticarette arttı

 

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubatta aylık bazda hizmet sektöründe aynı düzeyde kalarak 113,8, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,9 artarak 115,9 ve inşaat sektöründe ise yüzde 2,1 azalarak 83,9 değerini aldı.

Hizmet sektöründe, şubatta bir önceki aya oranla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 0,8, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 1,3 azalırken gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,1 yükseldi.

Perakende ticaret sektöründe, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,6, mevcut mal stok seviyesi yüzde 3,2, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 4 artış kaydetti.

İnşaat sektöründe de alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,3 artarken gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,2 geriledi.

ETİKETLER
TÜİK Tüketici Güven Endeksi
Sıradaki Haber
Türkiye, yenilenebilir enerjide vites yükseltti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:49
AB: Gazze barış sürecinin parçası olmak istiyoruz
10:27
NYT: Trump, İran'a yönelik askeri saldırı seçeneklerini değerlendiriyor
10:44
Türkiye, yenilenebilir enerjide vites yükseltti
10:12
Van ve Hakkari’de 406 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:09
Erzurum'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
10:12
Hayvancılıkta yeni dönem: 150 bin küçükbaş ve faizsiz kredi desteği
"Kırmızı" uyarı koduyla izlenen Meriç Nehri'nin debisi artıyor
"Kırmızı" uyarı koduyla izlenen Meriç Nehri'nin debisi artıyor
FOTO FOKUS
Hatay'da 8 katlı binada yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
Hatay'da 8 katlı binada yangın: 13 kişi dumandan etkilendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ